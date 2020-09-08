 تحذيرات محافظة القاهرة المواطنين من شراء العقارات المخالفة

قامت محافظة القاهرة بوضع بعض الملصقات التي تقوم بها بتحذير المواطنين من أي استغلال على العقارات المخالفة، وذلك بسبب انتشار بناء العقارات بدون أي تراخيص في البناء، مع عدم أي تقد للملاك بالتصالح مع المخالفات المتواجدة وفقًا لقانون التصالح في البناء.









محافظة القاهرة والعقارات المخالفة





من ضمن المناطق التي قامت بتقديم تحذيرات هامة للمواطنين هي منطقة حي السيدة زينب، حيث قامت بوضع ملصقات تحذر فيها المواطنين بالتعامل مع تلك العقارات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح على مخالفات البناء ومن ضمن الملصقات هي “التحذير الأخير”، وذلك وفقًا بالتعاون مع نائب الحافظ للمنطقة الجنوبية السيدة المهندس جيهان عبد المنهم بشأن التعليمات المشددة لهذا التصالح على مخالفات البناء.



