تحذيرات محافظة القاهرة المواطنين من شراء العقارات المخالفة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:25 م
العقارات المخالفة
العقارات المخالفة
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 تحذيرات محافظة القاهرة المواطنين من شراء العقارات المخالفة

قامت محافظة القاهرة بوضع بعض الملصقات التي تقوم بها بتحذير المواطنين من أي استغلال على العقارات المخالفة، وذلك بسبب انتشار بناء العقارات بدون أي تراخيص في البناء، مع عدم أي تقد للملاك بالتصالح مع المخالفات المتواجدة وفقًا لقانون التصالح في البناء.


محافظة القاهرة والعقارات المخالفة

من ضمن المناطق التي قامت بتقديم تحذيرات هامة للمواطنين هي منطقة حي السيدة زينب، حيث قامت بوضع ملصقات تحذر فيها المواطنين بالتعامل مع تلك العقارات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح على مخالفات البناء ومن ضمن الملصقات هي “التحذير الأخير”، وذلك وفقًا بالتعاون مع نائب الحافظ للمنطقة الجنوبية السيدة المهندس جيهان عبد المنهم بشأن التعليمات المشددة لهذا التصالح على مخالفات البناء.

حيث أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال أن يوم 30 سبتمبر من عام 2020 من الشهر الحالي بأنه هذا الموعد الأخير للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وأنه يجب تسديد مبلغ ال25% المقررة للتصالح لحين السير في باقي الإجراءات المتبقية وإلا سيتم اعتبار أن ذلك الطلب سيتم إلغاءه ، كما قام بتحذير أصحاب العقارات أن من لم يتقدم لإجراءات التصالح في هذا الموعد الأخير سيتم بتنفيذ جميع الإجراءات القانونية الحازمة اتجاه وسيتم إزالة العقار الخاص به على الفور.

 تحذيرات محافظة القاهرة المواطنين من شراء العقارات المخالفة

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