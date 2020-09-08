سيراميكا يهزم الدخان وديا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، فوزا وديا على حساب الشرقية للدخان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب استاد السويس الجديد.

تقدم فريق الشرقية للدخان عن طريق لاعبه أحمد عطا في الدقيقة الرابعة عشر من زمن الشوط الأول، قبل أن ينجح محمود المغربي في إدراك هدف التعادل لسيراميكا في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وفي الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني سجل الظهير الأيمن محمود صقر الهدف الثاني لسيراميكا.

وحصل فريق سيراميكا على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة عشر من الشوط الثاني، سجل منها المهاجم أحمد غنيم الهدف الثالث، وبنفس الطريقة قلص الشرقية للدخان النتيجة بهدف ثان سجله اللاعب بكر فتحي في الدقيقة 52 من نفس الشوط.

وكان سيراميكا خاض معسكرا مغلقا في محافظة الإسكندرية، خاض خلاله 4 مباريات ودية، حقق الفوز في كلهم، على حساب، دمنهور، وسبورتنج، وفاركو، والرجاء.

ويستعد سيراميكا لاستئناف مباريات دوري الدرجة الثانية عن مجموعة القاهرة، والتي يتصدر جدول ترتيبها برصيد 32 نقطة.

بينما خاض الدخان أربع مباريات ودية، تعادل امام الشرطة والاعلاميين، وخسر على يد كوكاكولا والداخلية.

ويستعد الدخان لاستئناف مباريات دوري الدرجة الثالثة عن مجموعة الجيزة، والتي يتصدر جدول ترتيبها برصيد 59 نقطة.

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الكلمات المفتاحية

سيراميكا المقابل الدخان الاسكندري

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