محلل سياسي: مصر منخرطة في صياغة حزمة حلول سياسية بشأن الأزمة الليبية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:07 م
الدكتور خالد عكاشة
الدكتور خالد عكاشة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تعليقا على زيارة وفد من حكومة السراج للقاهرة بشأن الأزمة الليبية، إن مصر منخرطة بشكل كبير في صياغة حزمة متنوعة من الحلول السياسية، أنه تتويج لجهد دبلوماسي موسع للقاهرة في الشهور الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأى عام"، على فضائية "TeN"، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر تحدث الرئيس عن أنها خطوط سلام وانتقال رشيد للانخراط في العملية السياسية.

وأكد رئيس المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن القاهرة قد تكون معنية بشكل كبير ببذل الجهد في هذا المسار وعلى أرضها مختلف الأطراف الليبية التي تتمتع مصر بعلاقات جيدة معها جميعا.

وأوضح أنه لأول مرة أكثر من دولة منخرطة في محاولة لإخراج ليبيا من مشهد الميليشيات والمرتزقة، كما أن هناك قدر من التفاؤل نشعر به جميعا في حل الأزمة الليبية.

وأحبط الجيش التونسي، أمس الاثنين، محاولة توغل 3 سيارات مشبوهة من ليبيا، واعتقل شخصين في العملية أحدهما مصاب بطلق ناري.

هذا وقُتل عنصر من الحرس الوطني التونسي، صباح الأحد، في هجوم "إرهابي" في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأردت قوات الأمن ثلاثة مهاجمين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني.

ويعيد كل اعتداء البلاد إلى ذكرى سلسلة اعتداءات انتحارية نُفّذت قبل انتفاضة العام 2011. وشهدت مدينة سوسة خصوصًا اعتداء إرهابيا داميًا عام 2015.

وقال المتحدث حسام الدين الجبالي، إن "دورية أمنية تضم اثنين من أعوان الحرس الوطني تعرّضت للاعتداء بسكين من طرف إرهابي في وسط مدينة سوسة"، على بعد 140 كلم جنوب العاصمة تونس.

وأضاف أن "واحدًا منهما استُشهد والثاني مصاب بجروح في المستشفى".

وأوضح الجبالي، أن قوات الأمن لاحقت المهاجمين الذين استولوا على سيارة الدورية وأسلحة الضحيتين، مشيرًا إلى أن "ثلاثة إرهابيين قُتلوا في تبادل إطلاق نار". وأكد استعادة قوات الأمن السيارة والأسلحة.

ووقع الهجوم وجرت ملاحقة المهاجمين عند مفترق أكودة في منطقة القنطاوي السياحية، وفق الحرس الوطني.

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مفاوضات مصر ليبيا حلول سياسية

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