في غياب صلاح.. الإعلان عن تشكيل الموسم بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، عن التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) عن الموسم الماضي، والذي توج فريق ليفربول بلقبه للمرة الـ19 في تاريخه.





وشهدت التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي غياب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول رغم الدور الكبير الذي لعبه في تتويج فريقه بلقب البطولة.





بينما تواجد 5 لاعبين من ليفربول في التشكيل المثالي للبريميرليج، ولاعبين فقط من بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، ولاعبين من فريق ليستر سيتي، ولاعبًا من بيرنلي وآخر من أرسنال.









وجاءت التشكيل الأفضل بالدوري الإنجليزي على النحو التالي:





حراسة المرمى: بوبي (بيرنلي)





خط الدفاع: ألكسندر آرنولد (ليفربول) - سيونشو (ليستر سيتي) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - روبرتسون (ليفربول).





خط الوسط: ديفيد سيلفا (مانشستر سيتي) - جوردان هندرسون (ليفربول) - كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).





خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول) - جيمي فاردي (ليستر سيتي) - بير إيميرك أوباميانج (أرسنال).



