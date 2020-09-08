لجنة الانضباط باتحاد الكرة تُغرم مرتضى منصور وعدلي القيعي









قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم باصدار عدة قرارات هامة اليوم عن الفترة الماضية للكرة المصرية، أهمها توقيع غرامة على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعدلي القيعي بعد تصريحاته بقناة النادى الأهلى.





وجاءت القرارات كالأتي:





تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما .





كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.





كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.





فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري وعدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .





وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت أمس اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .



