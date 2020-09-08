لجنة الانضباط باتحاد الكرة تُغرم مرتضى منصور وعدلي القيعي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قررت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم باصدار عدة قرارات هامة اليوم عن الفترة الماضية للكرة المصرية، أهمها توقيع غرامة على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك وعدلي القيعي بعد تصريحاته بقناة النادى الأهلى.

وجاءت القرارات كالأتي: 

 تغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 100 ألف جنيه وكل من فرج عامر رئيس نادي سموحة وسمير حلبية رئيس النادي المصري 50 ألف جنيه لكل منهما .

كما قررت اللجنة تغريم كل من عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي وطارق يحي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك وطارق العشري المدير الفني السابق للنادي المصري وسعيد لطفي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لكل منهم.

كما تقرر إيقاف أمير عزمي مدرب نادي مصر 3 مباريات وحسام حسان المدير الإداري لنادي مصر 5 مباريات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 ألف جنيه.

فيما رأت اللجنة توبيخ كل من : محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري وعدنان حلبية وطارق هاشم عضوي مجلس إدارة النادي المصري وخالد مهدي مدير فريق الإنتاج الحربي وحفظ الشكوى المقدمة ضد كل من أمير مرتضى المشرف على فريق الزمالك وطلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري .

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد عقدت أمس اجتماعها الأخير حيث استعرضت الشكاوى المقدمة في حق السادة المذكورين  الذين أدلوا بتصريحات حملت إساءة لاتحاد كرة القدم والحكام .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضي منصور عدلي القيعي الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ ساعة

وكيل كوتينيو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري المصري

منذ 38 دقيقة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

خاص - اتحاد الكرة يكشف حقيقة تظلم رئيس الزمالك على قرار إحالته للانضباط

رئيس الزمالك يهاجم "ثلاثي" الأهلي: خائفون من شيكابالا

عاجل.. إيقاف مرتضى منصور وفرج عامر

خطابات من اتحاد الكرة لمنع الموقوفين من حضور المباريات

مصدر بالجبلاية يكشف لـ"الفجر الرياضي" أسباب إيقاف مدير الكرة بالأهلي

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها لاعبي الزمالك بعد عقوبات اتحاد الكرة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

09:01 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟