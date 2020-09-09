أرقام نارية تُنصب الساحر البلجيكي "دي بروين" على عرش الأفضل في إنجلترا

توج كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي بجائزة لاعب العام في إنجلترا عن الموسم الماضي، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، وذلك بعدما قدم اللاعب مستويات رائعة رفقة السيتي وساهم في احتلال فريقه "وصافة" البريميرليج.





وحصل دي بروين على جائزة أفضل لاعب في انجلترا متفوقا على زميله في مانشستر سيتي رحيم سترلينج، ورباعي ليفربول ساديو ماني وجوران هندرسون وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد.





ماذا قدم "دي بروين" مع مانشستر سيتي هذا الموسم؟





خاض "دي بروين" 35 مباراة مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل 13 هدفًا، بينما أرسل 20 تمريرة حاسمة ليُعادل الرقم القياسي للفرنسي تيري هنري نجم أرسنال في موسم 2002 / 2003، وحصل على جائزة أفضل صانع ألعاب بالبريميرليج عن الموسم المنقضي.





كما شارك النجم البلجيكي في 7 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، سجل هدفين وصنع مثلهما، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.





ولعب نجم السيتي 3 مباريات في كأس الرابطة الإنجليزية وصنع هدف وحيد، بينما شارك في مباراتين بكأس الإتحاد الإنجليزي وسجل هدف وحيد، وخاض مباراة بكأس الدرع الخيرية ولم يسجل أهداف.





إجمالي مشاركات دي بروين مع مانشستر سيتي هذا الموسم بلغ 48 مباراة في مختلف البطولات، سجل 16 هدفًا، وصنع 23 هدفًا، وحصل على 5 بطاقات صفراء.





وتوج كيفين دي بروين مع مانشستر سيتي هذا الموسم ببطولتي كأس الدرع الخيرية (السوبر الإنجليزي) على حساب ليفربول، وبطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما حصل مع فريقه على "وصافة" الدوري الإنجليزي، ووصل مع السيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



