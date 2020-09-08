تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري المصري

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 10:01 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة منافسه سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء الذي يجمع بين الزمالك وسموحة، يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت السعودية، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف بتوقيت جرينتش.

ويفتقد الزمالك خدمات كلا من فرجاني ساسي وأحمد عيد، بسبب تراكم البطاقات، وأشرف بن شرقي، حازم إمام، عبدالشافي، محمود عبدالرازق شيكابالا، حسام أشرف، وأحمد السيد زيزو، بسب الإصابة.

جدير بالذكر أن الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 32 نقطة.

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