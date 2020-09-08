الإعلان عن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري





أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر صباح غد الأربعاء إلى الإسكندرية، تمهيدا لمواجهة المصري في الدوري.





ويستضيف بيراميدز، نظيره المصري في الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة ٢٦ من الدوري الممتاز.





وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:





حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن





خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور





خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني





خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس





ويسافر فريق الكرة صباح غد الأربعاء إلى برج العرب للدخول في معسكر مغلق على أن يؤدي مرانه الأخير مساء هناك، قبل خوض اللقاء الهام.



