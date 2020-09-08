الأنبا باخوم يجتمع بمسئولي خدمة فرح وعطاء بالمقر الإيبارشي

اجتمع اليوم نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بمسئولي خدمة فرح وعطاء بالمقر الايبارشي وذلك بحضور الأب يوسف أسعد راعي كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بقبة الهوا والأب جورج جميل راعي كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بأحمد حلمي والعديد من خدام الخدمة باغلب كنائس الايبارشية.

وعبر نيافة الانبا باخوم عن سعادته بذلك اللقاء وان هدفه هو المقابله وجها لوجه حيث ان وسائل الاتصال المختلفة لا تجعلنا نتواصل، مكملا بتأكيده علي ان الكنيسة تقوم علي الشركة والتواصل.





كما تخلل الاجتماع مشاركة كل كنيسة بخبراتها وخبرات اجتماعهم خلال فتره كورونا معبرين عن العقبات والبركات التي عاشوها خلال تلك الفتره، بما فيها خبرات الاباء الكهنة ونيافة الانبا باخوم، ثم علق نيافته بكلمة موجزه معطيا فتره ما بعد الكورونا واجتيازنا لها لقب " روح القيامة "، واننا بالتأكيد سنفعل ما كنا نفعله قبل كورونا ولكن بروح القيامة، مستكملا ان الازمة تظهر ما في باطن الانسان وعلينا ان نركز علي المعدن.





وتطرق نيافه الانبا باخوم الي المشروع الرعوي الجديد لهذه السنة " كلمة الله " مؤكدا ان كلمة الله هي ما ستبني الكنيسة وتثبت اساسها، واختتم اللقاء بدعوة الجميع لافتتاح السنة الرعوية الجديدة يوم السبت الموافق ٢٦ من شهر سبتمبر للعام الحالي بالفجالة، مشجعا الجميع علي تقديم الاقتراحات والافكار الجديدة دوما للكنيسة، مختتما بالصلاة والبركة الختامية من نيافته.



