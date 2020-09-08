نقيب المهندسين يزف بشرى سارة لغير القادرين من دفع الرسوم الإنشائية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:53 م
المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
داليا الحسين
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قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، إنه تم اعفاء غير القادرين من دفع الرسوم الانشائية في بعض المحافظات، مؤكدا أن الدولة تقدم تسهيلات كثيرة للمتقدمين في مخالفات البناء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "نسمع للشكاوى ونعمل على التعامل معه ونحاول حل العقبات الممكنة"، مستدركا أنه:"الدولة أنفقت المليارات للتصدي لظاهرة العشوائيات".

وأكد وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، أن قانون التصالح يتضمن الحد الأقصى لتقديرات بالمساحة والقيمة، مشيرا إلى أن تقرير التصالح يحدده استشاري هندسي ومن الممكن أن يستغرق يوما واحدا.

وأشار المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق ونقيب المهندسين، إلى أنه تم الانتهاء من 55 الف استشارة هندسية في الـ 6 شهور الأولي للتصالح، متابعا أن عدد الشكاوى الواردة من المكاتب الاستشارية قليلة جدا بالنسبة للرسوم الهندسية.

وأكد وزير النقل الاسبق ونقيب المهندسين أن المنزل المكون من دور واحد يحتاج معاينة فقط وليس تقرير هندسي.

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مخالفات المهندسين الرسوم الإنشائية البناء

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