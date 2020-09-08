غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:52 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أغلقت اللجان الانتخابية في محافظة قنا، مساء اليوم، صناديق الاقتراع عقب انتهاء فترة التصويت الفعلية التي اقرتها الهيئة العليا للانتخابات بجولة الإعادة.

وقال كمال شلبي، سكرتير عام محافظة قنا، إن العملية الانتخابية تسير بانتظام خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ وفتح اللجان في مواعيدها مؤكدا على ان غرفة العمليات تباشر غرفة أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.

وأكد على ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أي طوارئ.

كما شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، اقبالا من العجائز وكبار السن، بلجان المدن والقرى، وسط انخفاض اعداد الشباب المشاركين في العملية الانتخابية.

وتصدر المشهد كبار السن من الرجال والسيدات، الذين أشاروا إلى ضرورة مشاركتهم في العملية الانتخابية كما اعتادوا طوال الانتخابات الماضية، للتأكيد على أحقيتهم في الاقتراع.

وانطلقت اليوم الثلاثاء جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، في محافظة قنا، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الاعادة على المقاعد الفردية من الانتخابات، والتي تستمر اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ويشهد محيط لجان الانتخابات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، وذلك لتأمين سير العملية الانتخابية والناخبين.

وقامت الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية وتحسبا للتعامل مع أي مواقف طارئة أو محتملة.

ولقد صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا انه تم الانتهاء من تجهيز عدد 348 مركز انتخابي يضم ٤٦٨ لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة استعدادا لمرحلة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وأوضح الداودى ان محافظة قنا لديها ٢ مليون و٢٦ ألف و٩٩٤ مواطن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لافتا الى ان رؤساء المدن والقرى قاموا بالمرور على كافة المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الكهرباء والمياه والتهوية وتجهيز دورات المياه ورفع كافة الاشغالات مع توفير عدد كافي من مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة وذلك للحد من التزاحم واحتواء المواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تيسير عملية التصويت عليهم.

وأكد محافظ قنا أنه سيتم متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)
غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لإعادة انتخابات الشيوخ بقنا (صور)

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