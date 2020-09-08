تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
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 أعلنت "القابضة" - ADQ - عن تعيين  محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيسا لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال  محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة": " تلتزم القابضة "ADQ" بتحفيز وتعزيز أسواق التداولات وقطاع الخدمات المالية في إمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية يشكل أحد الركائز الرئيسية لإرساء سوق مالي عالمي يتمتع بالنمو المستمر والمتانة والمقومات العصرية.

وأضاف "إن  محمد علي الشرفاء الحمادي يمتلك خبرات واسعة والتي تدعم منصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة السوق، للمساعدة في تطوره والتقدم بثقة نحو المستقبل".

يذكر أن محمد علي محمد الشرفاء الحمادي يشغل منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ، وهو عضو في مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

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