وزير التعليم: "عايزين نرجع لمدير المدرسة وللمعلمين هيبتهم"

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عرضت فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، تقريرا مصورا يرصد أهم الملامح والقرارات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم خلال مؤتمره الصحفي الخاص بالكشف عن ملامح العام الدراسي الجديد.



ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم، على قدم وساق، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.



وتستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.



وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.



ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تسعى إلى استعادة هيبة المدرسة والمعلم المفقودة، مشيرًا إلى أن مديرو المدارس سيتولون تنظيم جداول الحضور للطلاب بناء على محددات عامة من الوزارة.وأضاف شوقي في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن مدير المدرسة سيضع جدول حضور الطلاب وهو المسئول عن إجراءات تنظيم طابور الصباح.وفيما يتعلق مسألة الدروس الخصوصية أشار إلى أن الدروس الخصوصية إهدار لأموال أولياء الأمور ولا تؤدي إلى نتائج جدية، موضحًا أنه سيكون هناك مجموعات تقوية داخل المدارس مع مراعاة الإجراءات الصحية والاحترازية.وتابع "نسعى لأن تكون مصر الدولة الأولى في جعل كل طالب متصل بالانترنت وذلك من خلال طرح منتج تعليمي ومجموعات تقوية بالمدارس بديلًا للدروس الخصوصية".واستطرد "الخوف من الثانوية العامة سوف يختفي في السنوات المقبلة، طريقة الأسئلة الجديدة سيكون لقياس كفاءة الطلاب ولن تكون الأرقام هي المقياس".