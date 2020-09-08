برلماني سابق يفجر مفاجأة بشأن التعدي على الأراضي الزراعية في الإسكندرية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:49 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال محمد البدرشيني عضو مجلس الشعب السابق، إن هناك كارثة بكل المقاييس في الأراضي الزراعية في محافظة الاسكندرية، مشيرا إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية مرفوض شكلا ومضمونا،.

وقال البدرشيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية"صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك جريمة في الأراضي الزراعية في محافظة الأسكندرية.

وأضاف محمد البدرشيني عضو مجلس الشعب السابق، أن الفدان في اسكندرية أصبح بميت مليون جنيه بسبب علميات التبوير وتم البناء عليه والبعض اقام قصورا على هذه الأراضي.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات مجلس الوزراء بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء:

موعد انتهاء تقديم طلبات التصالح:
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن انتهاء موعد التصالح في مخالفات البناء في 30 سبتمبر الحالي، مؤكدا أنه لن تقبل أي طلبات للتصالح بعد هذا الموعد المحدد.

الفئات المطبق عليها القانون:
أوضح رئيس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء يطبق على الوقائع التي تمت قبل صدور القانون، مشيرا إلى أن البناء مخالف حاليا يتم إزالة المخالفة بشكل فوري.

موعد تطبيق قرارات إزالة المباني المخالفة:
أكد الدكتور مصطفي مدبولي أن قرار إزالة كافة المباني المخالفة سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول أكتوبر المقبل ولن يكون هناك أي حالة استثنائية، وذلك بعد انتهاء فترة السماح بتقدم طلبات التصالح.

وحدات مركزية لأول مرة:
كشفت الحكومة عن بدأ إنشاء وحدات مركزية لرصد المخالفات لأول مرة، وسيتم فيها الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، حيث يتم رصد أي المخالفة عبر "التابلت" لموظف الإدارة المحلية لينتقل على الفور لمكان المخالفة ليكتب تقريره، ويرسله للوحدة المركزية مرة أخرى، وفي خلال 48 ساعة ستزال المخالفة.

محكمة عسكرية:
قال رئيس الوزراء إنه سيتم إزالة أي مبني مخالف فورا وهناك تصوير مسجل لدى المساحة العسكرية لأي خرق أو مخالفة بناء ويتم إرسالها للوحدة المحلية بكل الإحداثيات وتفاصيل مكان المخالفة وخلال أقل من أسبوعين ستصل الخرائط كل أسبوعين للمتابعة المستمرة وبعد الإزالة ستتم الإحالة للنيابة العسكرية.

مالك الوحدات:
وقال رئيس الوزراء إنه في حالة عدم التصالح مع مالك العقار فوفق لقانون التصالح يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة - اتحاد شاغلين) تقديم طلب التصالح علي الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف.

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مخالفات المتغيرات المكانية الفجر الاراضى الزراعيه

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