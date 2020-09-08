وزير النقل يزف بشرى عن عدد الركاب المستهدف بالسكك الحديدية في 2030

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:48 م
المهندس كامل الوزير وزير النقل
المهندس كامل الوزير وزير النقل
هدى عبدالرازق
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم تشكيل 38 قطار جديد بعد إدخال نحو 68 عربة روسية، وباقي استكمال باقي الصفقة، موضحا أن مرفق السكك الحديدية جاهز لنقل مليون راكب حاليا، ويستهدفون زيادة عدد الركاب السنوات المقبلة.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنهم يستهدفون أن ينقل المرفق مليون ونصف مليون راكب في 2024، و2 مليون راكب يوميا في 2030، حيث سكون تم الانتهاء من ازدواج خطوط السكك الحديدية، كما أنه من المقرر تفعيل منظومة الإشارات الإلكترونية؛ مما يعطي فرصة لزيادة عدد القطارات من خلال ميكنة التحكم في الإشارات، ينتج زيادة عدد الرحلات

وفي ذات السياق قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء الفوري في انشاء منظومة النقل الذكي وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بهدف تحقيق أمن وسلامة حركة المواطنين على مستوى الدولة وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لإدارة شبكة الطرق والمحاور التي تربط المدن والمناطق اللوجسيتة بالموانئ التجارية على البحرين المتوسط والأحمر، مما يفتح آفاقا اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكلٍ من الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، بالإضافة إلى اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة".

كما تناول الاجتماع متابعة المشروع القومي لإنشاء "منظومة النقل الذكي" على شبكة الطرق والمحاور بالجمهورية.

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النقل المواصلات السكك الحديدية الركاب

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