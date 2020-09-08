خبير أمني: الملصق الإلكتروني يُحدد مكان السيارة المسروقة في ثواني

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قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق، إن تركيب الملصق الالكتروني له أهمية كبيرة في تحديد مكان السيارة حال سرقتها في ثواني معدودة، خلاف أن هذا الملصق يساعد في تحديد أمكان الازدحام المرور، وبالتالي العمل على تسهيل حركة المرور من خلال حل مشاكل التكدس.



وتابع "قريطم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن هذا الملصق مشروع قومي أمني كبير تعمل على تنفيذه وزارة الداخلية، لافتَا إلى أن الوزارة تعمل على تركيب هذا الملصق منذ عامين، ولكن هناك تقاعس من قبل بعض المواطنين.



وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سحب اللوحات المعدنية القديمة للسيارات في حالة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.



وتواصل المركز الإعلامي مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، موضحا أنه يتم سحب رخص تسيير المركبات التي تحمل اللوحات المعدنية القديمة لدفع مالكيها للتوجه لوحدات المرور لاستبدالها بأخرى مؤمنة، دون أن يترتب علي ذلك أي غرامة أو عقوبة مالية وبغض النظر عن انتهاء رخصة التسيير من عدمه ودون الارتباط بمهلة تركيب الملصق الإلكتروني.

