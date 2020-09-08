حاكم نيويورك: ترامب السبب في تفشي كورونا بالولاية





اتهم حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالتسبب في تفشي فيروس كورونا في الولاية؛ بسبب مماطلته في فرض حظر السفر على القادمين من أوروبا.

وقال كومو- في تصريحات صحفية- إن ترامب وإدارته لم تقدم التمويل اللازم للتعامل مع آثار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن ترامب وإدارته تسببوا في تفشي الوباء في ولايته؛ وفقًا لما نقله موقع "ذا هيل" الأمريكي.

وأضاف كومو: "دونالد ترامب تسبب بتفشي كورونا في نيويورك. هذه حقيقة، إنها حقيقة اعترف بها ترامب ومراكز مراقبة الأوبئة وكبير الخبراء فاوتشي".

وأضاف: "أتعلمون ما المتسبب في هذا؟ إنها انعدام كفاءة ترامب... والآن لا يريدون تقديم التمويل الفيدرالي للمساعدة في إصلاح الضرر الناجم عن الكمين الذي أنشأه".

وعلق البيت الأبيض على تصريحات كومو قائلًا: إن إدارة ترامب قدمت الدعم اللازم لنيويورك لمواجهة الوباء، واصفًا حاكم الولاية بـ "الشخص المصاب بجنون العظمة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.