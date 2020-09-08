لها السبب.. رامز جلال يوجه الشكر لـ أحد المتابعين

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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وجه الفنان رامز جلال، الشكر أحد متابعيه بسبب رسم ملامح وجه على "بطيخة" باستخدام طريقة النحت، وذلك عبر حسابه بـ "تويتر".

حيث قام "جلال" بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التديونات القصيرة "تويتر"، وعلق على الفيديو قائلاَ:" دي ما في من تكعيبي في فن بطيخي تسلم ايدك يا محمد وربنا مايحرمنيش منك".


يذكر آن آخر أعمال النجم رامز جلال هو برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي عرض في رمضان الماضي على شاشة ام بى سى مصر.

فكرة برنامج رامز مجنون رسمي قامت على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه ويقوم رامز بتنفيذ خطته.

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