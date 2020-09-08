الأهلي يحسم قراره بشأن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب، موقفه الرسمي من تأجيل نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره الوداد المغربي.





وأكد النادي الأحمر عبر قناته بأن النادي الأهلي يطالب باحترام المواعيد الإفريقية ولا يمانع في التعديل نظرًا للظروف الصحية للأشقاء المغاربة.





وكان من المقرر أن تقام مباراة الذهاب في المغرب يوم ٢٦ من سبتمبر الحالي، فيما كان محدد أن يقام لقاء الإياب يوم ٣ أكتوبر المقبل بالقاهرة.





وعلى الناحية الأخري، رفض مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي منصور، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة صن داونز الجنوب إفريقي، فيما عبر الوداد لنصف النهائي بعد عبور النجم الساحلي التونسي.



