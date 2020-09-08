بهذه الطريقة.. حكيم يروج لأغنيته "صحاب أونطة"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
روج المطرب حكيم لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم " صحاب أونطة " ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث نشر حكيم منذ قليل كوبلية من الأغنية وعلق قائلاً :" شوفوا الأغنية دلوقتي حصريا علي قناتي الرسمية علي اليوتيوب ".

وأغنية "صحاب أونطة" من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش ومهندس ديكور كريم مهدى ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وإخراج حسام الحسيني.

يذكر أن آخر أعمال حكيم، ألبوم "الراجل الصح" ويتضمن عدد كبير من الأغاني الشعبية منها أغنية "قلبي يا ناس والصعيدي يادولة وليلة بمبي وسيبونا في حالنا وآه بحبه والجارسون.

أخبار تهمك

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 22 ساعة

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري المصري

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ 42 دقيقة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان أمام تحدي صعب مع ريال مدريد

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

09:39 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

نجم الأهلي يطلب الرحيل

11:31 م

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟