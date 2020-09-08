إقبال كبار السن والسيدات.. أبرز مشاهد جولة الإعادة في انتخابات الشيوخ

انطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، جولة الإعادة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وهو الغرفة الثانية للبرلمان، التى تضمن تمثيل المجتمع بجميع أطيافه وتدعم الممارسة الديمقراطية.





وفتحت اللجان الانتخابية فى 14 محافظة، أبوابها أمام المواطنين، للإدلاء بأصواتهم لحسم جولة الإعادة، التى يتنافس خلالها 52 مرشحا، على 26 مقعدا بالنظام الفردى، والتى تجرى على مدى يومى، الثلاثاء والأربعاء، بعد أن تم حسم 74 مقعدا على المقاعد الفردية خلال الجولة الأولى من الانتخابات التى أجريت على مدى يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس الماضى.





وتجرى جولة لإعادة فى محافظات الجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، والإسماعيلة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ودمياط، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والاقصر، وأسوان، ومطروح.





رجال الشرطة والجيش يؤمنون لجان الاقتراع





وتوافد الناخبون على لجان الاقتراع، وسط إجراءات أمنية مشددة، أجرتها وزارة الداخلية، من خلال نشر قواتها لتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط اللجان، والطرق والمحاور المؤدية إليها، والدفع بأقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق، لتسهيل وصول الناخبين إلى لجانهم، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت الحيوية، وإحكام الرقابة، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.





وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإنتخابات، وناشدت جميع الناخبين بالإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.





وتنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، بمشاركة القوات المسلحة فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وتقديم المعاونة لعناصر الشرطة المدنية، كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين والتصدى لأى عدائيات محتملة.





واتخذت القوات المسلحة إجراءات اليقظة والاستعداد العالى بنطاق محافظات الجمهورية المقرر أن تجرى بها جولة الإعادة، لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.





إجراءات احترازية فى قنا





فى محافظة قنا، انطلقت جولة الإعادة الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، وسط إجراءات أمنية مشددة، فى محيط لجان الانتخابات، بينما رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية من الوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد والجاهزية للعملية الانتخابية، وتحسبا للتعامل مع أى مواقف طارئة أو محتملة.





وقال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم الانتهاء من تجهيز 348 مركزا انتخابيا، يضم 468 لجنة فرعية بمختلف مدن وقرى المحافظة، استعدادا لمرحلة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020.





وأوضح الداودى أن محافظة قنا لديها مليونين، و26 ألفا، و994 مواطنا، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.





وأشار محافظ قنا الى أن رؤساء المدن والقرى قاموا بالمرور على المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الكهرباء والمياه والتهوية وتجهيز دورات المياه ورفع الإشغالات مع توفير عدد كافٍ من مقاعد الانتظار والكراسي المتحركة للحد من التزاحم واحتواء المواطنين لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تيسير عملية التصويت عليهم.





وأكد محافظ قنا أنه جرى متابعة سير الانتخابات على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المدن للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات وكذا استقبال شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية.





ونوه المحافظ باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، حيث تم تكليف عدد من الفرق المدربة لتطهير اللجان قبل وبعد التصويت، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الشباب والفتيات المتطوعين لتنظيم دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر ودون تزاحم أمام اللجان.





الإقبال أفضل من الجولة الأولى فى أسوان





وفى أسوان، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إنهم راعوا تلافي أي ملاحظات بالمرحلة الأولى من انتخابات الشيوخ في جولة الإعادة، منوها بأن الإقبال أفضل من الجولة الأولى، حيث إن هناك وعي من المواطن الأسواني بأهمية المشاركة.





وأشار عطية إلى أنهم حرصوا على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية داخل اللجان حرصا على سلامة الناخبين، معلقا: "تطبيق الإجراءات الاحترازية عندنا رقم 1"، موضحا أن هناك 255 لجنة فرعية وعامة بالمحافظة.





وحرص محافظ أسوان على تفقد بعض اللجان، إذ تفقد لجنتى مدرسة أبطال أكتوبر، وقصر الثقافة، للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية الجارى تنفيذها داخل وخارج اللجان للوقائية من انتشار فيروس كورونا.





وأكد المحافظ أنه تم إعطاء توجيهات مباشرة للجهات المعنية بتطهير وتعقيم اللجان قبل استقبال مليون، و35 ألفا، و571 ناخبا وناخبة، مع تركيب بوابات للتعقيم أمام اللجان، علاوة على توفير المستلزمات الطبية من المطهرات والصابون، والالتزام بارتداء الكمامات للحفاظ على صحة وسلامة الناخبين والمراقبين.





محافظ بورسعيد يدلى بصوته





وأدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بصوته، اليوم الثلاثاء، في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وذلك بلجنة مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات.





واطمأن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة.





وأوضح المحافظ أنه جرى تيسير جميع التسهيلات للناخبين، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين.





وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 514 ألفا، و919 ناخبا وناخبة، موزعين على 98 مركزا انتخابيا، يضم 108 مقرات انتخابية ولجان فرعية.





كنيسة تساعد الناخبين فى معرفة لجانهم





وخصصت كنيسة أبو سفين ببورسعيد، لجنة منذ صباح اليوم الثلاثاء، لمساعدة المواطنين فى معرفة مقرات لجانهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بناء على توجيهات الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، لتشجيع المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية.





وخصصت الكنيسة مقرا بها، قام فيه آباء الكنيسة وشبابها بمساعدة كل الحضور لمعرفة اسم المدرسة التي سيدلي فيها كل منهم بصوته، ورقم لجنته الانتخابية، ورقمه في الكشوف، للتيسير عليهم وتشجيعهم على النزول.





وأكد آباء الكنيسة للمواطنين، خلال تعريفهم بأماكن مقراتهم، على ضرورة المشاركة في الانتخابات كواجب على كل مواطن تجاه وطنه، كونها دليل على الوطنية والانتماء، وذلك لاستكمال الحياة النيابية التى ينظمها الدستور المصري.





القيادات الكنسية ببورسعيد يدلون بأصواتهم





وأدلى الأنبا تادرس، مطران الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد وضواحيها بصوته الانتخابي، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الاعادة بمجلس الشيوخ 2020، وذلك بلجنة مدرسة أم المؤمنين.





وأكد مطران محافظة بورسعيد، أثناء الإدلاء بصوته الانتخابي، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى على عاتق كل مواطن مصري، لافتا إلى أن مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد تقف على مسافة واحدة من المرشحين.





وتابع مطران بورسعيد: "نحن نعيش في عصر الديمقراطية، ويجب أن يكون لكل مواطن منا رأي في شكل مستقبل مصر، لأن مصرنا الغالية كانت وما زالت وستظل عالية المقام في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".





كما شارك كل من القمص بولا سعد، وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، والقس يعقوب، سكرتير المطرانية، والقس بيمن صابر، كاهن كنيسة الأنبا بيشوي، والقس أرميا فهمي، المتحدث باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة، في الإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الخاصة بهم ورافقوا المطران أثناء الإدلاء بصوته.





نقل الناخبين إلى اللجان الانتخابية بالتوك توك والتروسيكل





وفى محافظة بنى سويف، حرص أنصار المرشحين اللذين يخوضان جولة الإعادة على توفير مركبات التوك توك والتروسيكل، لنقل الناخبين إلى مقرات لجانهم للإدلاء بأصواتهم.





وأكد أنصار المرشحين استمرارهم فى حشد المواطنين على مدى يومى جولة الإعادة، من أجل تشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، دون تحمل مشقة الانتقال من وإلى اللجان.





كبار السن حاضرون فى جولة الإعادة





وعلى غرار الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تصدر كبار السن المشهد الانتخابى، إذ حرصوا على التوجه إلى مقار لجانهم للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين أنه واجب وطنى لا يتخلفون عنه أبدا ما داموا على قيد الحياة.





ففى محافظة قنا، شهدت اللجان الانتخابية إقبالا من من جانب كبار السن، بلجان المدن والقرى، بينما انخفض عدد الشباب المشاركين فى العملية الانتخابية، فتصدر المشهد كبار السن من الرجال والسيدات، الذين أشاروا إلى ضرورة مشاركتهم في العملية الانتخابية كما اعتادوا طوال الانتخابات الماضية، لأداء واجبهم الوطنى.





وفى محافظة كفر الشيخ، حرص عدد من كبار السن على الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وسط إجراءات أمنية وتطبيق الإجراءات الوقائية للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وانتظمت أعمال التصويت بـ585 لجنة انتخابية بالمحافظة، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين وسط إجراءات أمنية مشددة.





سيدات الأقصر يتصدرن المشهد أمام اللجان





وفى محافظة الأقصر، شهد اليوم الأول، من جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ إقبال الناخبين على اللجان منذ بدء فتحها في الساعة التاسعة صباحًا، إذ توافد العديد من أنصار المرشحين على مقار الاقتراع ملتزمين بالإجراءات الوقائية الخاصة بارتداء الكمامة وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ.





وشهدت لجان معاقل المرشحين في القرى والنجوع بمختلف أنحاء المحافظة توافد أعداد كبيرة من الناخبين، كما شهدت عدد من لجان مدن الأقصر والطود وأرمنت، إقبالا متفاوتا من الناخبين، وخصوصا السيدات اللتى توافدن على عدد من المقرات منها المقر الانتخابي رقم 27 بمدرسة خالد بن الوليد والذي يضم لجنتين بسعة 8110 ناخب وناخبة يحق لهم التصويت بداخله، كما رصدت الغرفة ظهور لافت للسيدات أمام عدد من المقار الانتخابية بمدن أرمنت والطود.





إجراءات جولة الإعادة





وأعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إجراءات جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لحسم 26 مقعدًا بالنظام الفردى في 14 محافظة متبقية من الجولة الأولى، لافتا إلى أن الانتخابات تجرى وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، وتحت إشراف قضائي كامل.





ويخوض 52 مرشحا جولة الإعادة على 26 مقعدا بالنظام الفردى في 14محافظة هى: الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، حيث تم إعداد إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية، والتنسيق مع جميع أجهزة الدولة من أجل أتمام عملية الإعادة بشكل يليق بمصر.





كما تم تجهيز المدارس التي تجرى فيها الإعادة، وتسليم القضاة كل المستلزمات الوقائية من كورونا ومنها الكمامات والكحول والقفازات التي تستخدم في عملية الاقتراع، كما تم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل القضاة إلى لجانهم الفرعية، خصوصا في المحافظات النائية ومنها الأقصر وأسوان ومطروح، مع وجود غرف عمليات عدة بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات أو خروج عن القانون والتعامل السريع والعاجل حياله.



