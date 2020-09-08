عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم محمود عبد المنعم "كهربا" إلى قائمة الفريق في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

وانتهت عقوبة إيقاف كهربا والتي أقرتها لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية ما بدر منه في مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات، حيث أصبح من حق كهربا المشاركة في المباراة المقبلة أمام الإسماعيلي.

وشارك كهربا في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم الثلاثاء على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، وأعلن جاهزيته لمواجهة يوم الجمعة المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة حيث يتبقى له 8 نقاط للتتويج باللقب رسميا قبل 9 جولات من النهاية.

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