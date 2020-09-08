أتلتيكو مدريد يعلن ضم كاراسكو بشكل نهائي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:54 م
بوابة الفجر
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أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده بشكل نهائي مع المهاجم البلجيكي يانيك كاراسكو البالغ 27 عاما، لمدة 4 مواسم.

وانضم كاراسكو إلى أتلتيكو مدريد في يناير الماضي قادما من نادي داليان الصيني على سبيل الإعارة.

وشارك كاراسكو في 16 مباراة مع أتلتيكو منذ عودته إلى الفريق الذي رحل عنه قبل موسمين إلى الدوري الصيني.

ويتواجد كاراسكو حاليا مع منتخب بلاده الذي يواجه ضيفه الآيسلندي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

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