انتخاب النمسا رئيسًا للجنة السياسة الخارجية فى منظمة التعاون الاقتصادى

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعربت النمسا، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبها بانتخاب سفيرها توماس شنول رئيسًا للجنة السياسة الخارجية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، عن خالص تهنئته للسفير النمساوي، مشيرًا إلى أن بلاده تتولى هذه المهمة الكبيرة لأول مرة وذلك اعترافًا بالتزامها بالتعددية النشطة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية.

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس تعد منبرا دوليا فريدا يضم حكومات 30 دولة، أبرزها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وعدد من الدول الأوروبية، التي تعمل معا على مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ذات الصلة بالعولمة.

كما تعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية، تتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر.

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