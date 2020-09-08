رسم خرائط الفيضانات في الأردن بالتعاون مع سويسرا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:04 م
بوابة الفجر
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وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، الدكتور وسام الربضي، ممثلا عن الحكومة الأردنية، والسفير السويسري لوكاس جاسر، اتفاقية تعاون مشترك لتنفيذ البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات.

كما وقع الاتفاقية نيابة عن الجهة المنفذة وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ومندوب المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة للتخفيف من آثار السيول في المملكة، بهدف تعميق التعاون بين وزارة المياه والري والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، في مجال البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات لصالح المملكة.

وتحدد الاتفاقية الأهداف العامة للبرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات والمساهمات المنوي تقديمها من قبل الأطراف الموقعة، والتي سيجري الالتزام بها وتحديد تفاصيلها في اتفاقية تنفيذ المشروع التي سيجري صياغتها بشكل مشترك من قبل الأطراف الموقعة لاحقاً.

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