بعد توجيه السيسي.. ماهي جامعة مصر المعلوماتية؟

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
محمد مرسي
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تسعي الدولة المصرية وقيادتها متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلي الأهتمام بالتكنولوجيا واستخدامها في مختلف المجالات والعمل علي تطوير التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلي والعالمي.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في إطلاق جامعة مصر المعلوماتية في تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية وتسخير إمكانات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة.

وفيما يلي نرصد ابرز المعلومات عن جامعة مصر المعلوماتية والتي كلف الرئيس السيسي البدء في إنشائها.

1.تأتي الجامعة في إنطلاقا من مبادرة "مصر الرقمية"، وبالتعاون مع أعرق الجامعات الدولية في كلٍ من الولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

2. تشتمل علي تخصصات الهندسة وعلوم الحاسب وتكنولوجيا الأعمال والفنون الرقمية.

3.تتركز على التخصصات التكنولوجية الحديثة لمواكبة السوق المحلي والعالمي، زتخريج الطلاب بشهادة معتمدة دوليًا.

4.تهدف إلى إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، ودعم تمويل أجهزة الحاسب الشخصي الحديثة للطلاب المتفوقين.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أ.ح طارق الظاهر مدير سلاح الإشارة، والعميد محمد سعيد مساعد رئيس أركان سلاح الإشارة للمنظومات والشبكات.


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض المشروع القومي الخاص بمنظومة شبكات الإتصالات الموحدة، ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وتم عرض الموقف التنفيذي لمنظومة الشبكات الوطنية، والتي تعتمد على استخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات فائقة التطور وتشمل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، والشبكة الحكومية الموحدة المؤمَّنة لربط الجهاز الاداري للدولة، وشبكة الاتصالات الفضائية عن طريق القمر الصناعي المصري "طيبة ١".

ووجه الرئيس بأن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة، وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات، بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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