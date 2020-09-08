العراق: 68 وفاة جديدة بكورونا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:15 م
بوابة الفجر
Advertisements


أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 269578 حالة في جميع أنحاء البلاد، فضلا عن تسجيل 68 حالة وفاة.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 7657 حالة بعد تسجيل 68 حالة وفاة اليوم، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 206324 بعد تسجيل 3465 حالة شفاء اليوم الثلاثاء أيضا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير عقد مروان محسن الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 19 ساعة

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

وكيل كوتينيو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

07:01 م

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

07:13 م

وكيل كوتينيو يحسم مستقبله مع برشلونة

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟