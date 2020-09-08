ستونة: تعرفت على محمد هنيدي بالصدفة.. وعادل إمام طلبني بالاسم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 09:08 م
بوابة الفجر
أماني سلام
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توفت الفنانة السودانية ستونة، صباح اليوم بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة تسببت في دخولها الرعاية المركزة.


وكانت تحدثت ستونة، في لقاء خاص لها عن بدايتها في مجال التمثيل والغناء، وأكدت أنها كانت تعشق الفن من صغرها رغم أن الفرصه دخولها الفن وتحقيق شهره في السودان صعبه.


وقالت "بدأت الغناء منذ طفولتي في إحدى مدارس الخرطوم في السودان، كما أنني كنت مذيعة أيضا في المدرسة، وكانوا يطلقون على بنت الإذاعة، ولو لم أعمل بالغناء بكل تأكيد كنت سأتجه للعمل مذيعة.

وأضافت ستونة حديثها" انطلاقتي الحقيقية من مهرجانات الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومن خلال جامعة عين شمس، ومهرجانات المركز البريطاني وقد كان الحضور يندهشون عندما يعرفون أن ما أغنيه هو الفن السوداني وكانوا يقولون لي دي مفاجأة بالنسبة لينا وكثيرٌ منهم كان يظن أنني من النوبة المصرية وعندما يأتون ليتعرّفوا على شخصي أقول لهم لا.. أنا سودانية.

كما تحدثت عن تجربتها في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، مع محمد هنيدي، وأنه كان من أسباب شهوتها في مصر قائلة : «تعرفت على الفنان محمد هنيدي، في مسرحية بالهناجر، وغنيت معه أغنية شيكولاتة، وبعدها طلبوني في فيلم مع عادل إمام، ولم أصدق هذا، وفي النهاية أقسموا أن عادل إمام طلبني بالاسم، وبالفعل شاركت معه في فيلم هالو أمريكا.

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