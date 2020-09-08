حارس آرسنال يقترب من الانتقال إلى أستون فيلا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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اقترب إيميليانو مارتنيز حارس مرمي نادي آرسنال من الاقتراب للإنضمام لصفوف نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير صحيفة أن أستون فيلا قد عرض هذا الأسبوع لحارس أرسنال لضمه هذا الصيف بعد رحيل الحارس الدولي الإسباني بيبي ريينا.

وأضافت تقارير تقارير صحفية أن آرسنال حدد سعر 20 مليون يورو لرحيل اللاعب هذا الصيف بالإضافة إلي أنه تم عرض حارس باريس سان جيرمان الفرنسي الفونسو أريولا على أرسنال للتعاقد معه على سبيل الإعارة.

ويرغب أريولا في الإنتقال إلى البريميرليج و قد يكون بديل محتمل لخروج إيميليانو مارتنيز إلى الڤيلانس خلال هذا الصيف.

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