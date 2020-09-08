مفوض العون الإنساني السوداني: نشكر السيسي على مساعدة الخرطوم (فيديو)

وجه مفوض العون الإنساني السوداني عباس فضل الله، الشكر لدولة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم السودان لمواجهة الفيضانات التي ضربت أنحاء البلاد.





وقال مفوض العون الإنساني السوداني في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار "TEN"، مساء الثلاثاء، إن فيضانات السوان تسببت بخسائر كبيرة في الأرواح وهناك 11 ألف مواطن تأثروا بأضرار متفاوتة بعضهم انهار منزله بالكامل.





وأعلنت القوات المسلحة المصرية، فتح جسر جوي لتقديم المساعدات لمتضرري السيول بالسودان، في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.





وأقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية.





فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات إلى الأشقاء بدولة السودان فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم، محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية مقدمة من جمهورية مصر العربية إلى دولة السودان الشقيقة.





وفى سياق متصل أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار جوبا محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار لرفع العبء عن كاهل الشعب الجنوب سودانى الشقيق.



