أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة تفاصيل الطقس خلال الايام المقبلة، حيث تشهد البلاد استقرار في درجات الحرارة وارتفاع في معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.





وحذرت الهيئة في بيان لها، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي خلال تلك الفترة، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.





طقس غدًا الأربعاء:





وأوضحت الهيئة الي أن البلاد غدًا الأربعاء تشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة الكبري والوجه البحري والصعيد بينما يكون لطيف علي السواحل الشمالية.





وتتوقع الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية غدًا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار متوسطة الي غزيرة وأحيانا رعدية على جنوب سيناء ورياح نشطة تؤدي الي اضطراب حركة الملاحة، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي غرب جنوب الصعيد.





طقس يوم الخميس المقبل:





وأكدت الهيئة الي البلاد طقس يوم الخميس المقبل ويكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال الصعيد.





وتكون الظواهر الجوية يوم الخميس والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط امطار خفيفة علي السواحل الشمالية واحيانا من متوسطة الي رعدية علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





طقس يوم الجمعة:





وأشارت الهيئة الي أن البلاد تشهد طقس يوم الجمعة المقبل حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.





درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة





وتسجل درجات الحرارة غدًا الأربعاء بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 30.





وتسجل درجات الحرارة يوم الخميس المقبل بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 36للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.



