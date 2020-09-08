الزمالك يكشف تطورات إصابة عبد الشافي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
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كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن آخر تطورات إصابة محمد عبد الشافي الظهير الإيسر للفريق.

واكد طبيب الزمالك على أن عبد الشافي قام بفك الغرز الخاصة بعملية الترقوة التي خضع لها في وقت سابق .

وقال طبيب الفريق إن اللاعب بدأ بالتدريبات الخفيفة وذلك ضمن المرحلة الأولى للبرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له .

وأضاف أسامة أنه اطمئن على حالة اللاعب، وأن الأمور تسير بشكل طيب جدا وحالته في تحسن مستمر.

وكان اللاعب قد حضر مران اليوم واستقبله اللاعبون بحفاوة بالغة انتظارا لعودته للانتظام في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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