باحث: الإخوان لهم تاريخ حافل من الاغتيالات (فيديو)

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قال منير أديب، الباحث في شئون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي، إن الإخوان لهم تاريخ حافل من الاغتيالات بالمفهوم الواسع وليس السياسي فقط، مشيرًا إلى قيامهم بقتل السياسيين والقضاة والمواطنين على حد سواء.



وأضاف أديب في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن فكر حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان تدعو لممارسة العنف منذ تأسيسه عام 1928م، موضحًا أن الجماعة تقوم على فكرة التنظيم المسلح.



وأشار إلى أن نشأة الحركات المسلحة بعد ثورة يونيو مثل حركتي حسم ولواء الثورة خرجت من عباءة تنظيم الإخوان، الذي دائمًا ما يدعو إلى ممارسة العنف ومستمرين في هذه الأفكار القطبية حتى بين عناصر التنظيم نفسه.