أول تحرك ضد فتاتين تزوجن مثليا فى المنصورة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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انهالت البلاغات على مكتب النائب العام ضد الفتاتين المصريتين اللتان تزوجن من بعضهن البعض ورجلين آخرين، حيث تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا والمستشار أشرف فرحات المحامي ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد كلًا من ريم محسن وشيرين مكاوي وعمر مسعود وزيزو محمد بتهمة التحريض على الفجور والفسق.

وقال صبري في بلاغه: فوجئت بما نشر على موقع إلكتروني تحت عنوان: مصريتان تعلنان زواجهما مثليًا: مستنين اليوم اللى نجيب فيه بنات وولاد، والذي يتضمن إعلان المبلغ ضدهما الأولى والثانية على وسائل التواصل الاجتماعي زواجهما من بعضهما البعض زواجا مثليا وما قد عانياه حتى إتمام تلك الزيجة، كما يتضمن أيضا إعلان المبلغ ضدهما الثالث والرابع زواجهما زواجا مثليا من بعض.


وأضاف صبري: أن ما نشره المبلغ ضدهم ما هو إلا دعوة للشذوذ والانحراف وتحريض على الفسق والفجور والخروج عن الآداب العامة وعن تعاليم كافة الأديان السماوية، ويعد شيء مقزز، ومثير للاشمئزاز،


وطلب صبري: إصدار الأمر بالتحقيق في الوقائع وإحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية العاجلة حال ثبوت تلك الواقعة، وقدم صبري حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

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