ارتفاع جديد فى أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:26 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء،  مع خسائر قوية للأسهم الأمريكية خلال التعاملات حيث فقد "داو جونز" أكثر من 400 نقطة.

وهبط المعدن الأصفر في وقت سابق من التعاملات مع صعود قوي للدولار الذي يجعل حيازة الذهب أغلى بالنسبة لحاملي العملات الأخرى

وينصب تركيز المستثمرين على قرار سياسة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، لمعرفة ما إذا كان صانعو السياسة سيضيفون المزيد من الحوافز.

على الجهبة التجارية، أثار الرئيس دونالد ترامب مرة أخرى فكرة فصل الاقتصاد الأمريكي عن الصين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لن تخسر الأموال جراء ذلك.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 9.40 دولار إلى 1943.20 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1911.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1938.69 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 6.1 بالمائة إلى 93.313.

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