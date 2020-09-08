نيرمين الفقي تشارك جمهورها بصورة من كواليس حكاية "ما يطلبه المستمعون"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:46 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها بصور جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة من كواليس حكاية " ما يطلبه المستمعون" ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك" ، وذلك برفقة عمرو محمود ياسين ، كريم الحسيني ، كريم الحسيني ، رانيا محمود ياسين ، إيهاب فهمي وآخرين.

وعلقت علي الصورة قائله :"كواليس حكاية ما يطلبه المستمعون".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقى، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3".

حكاية "ما يطلبه المستمعون"، من مسلسل "نصيبى وقسمتك 3"، بطولة نرمين الفقي وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.

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