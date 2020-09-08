سلوي عثمان تكشف لـ "الفجر الفني" تفاصيل شخصيتها في مسلسل "لؤلؤ"

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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بدأت الفنانة سلوي عثمان، من تصوير مشاهدها ضمن أحدث مسلسل "لؤلؤ" بجانب الفنانة مي عمر، خلال الفترة الحالية من 21 أغسطس المنقضي.

وكشفت سلوى عثمان فى تصريح خاص لـ"الفجر الفني" بأنها تجسد شخصية والدة "لؤلؤ" ضمن أحداث المسلسل حيث تتعرض لظروف تكشف عنها الأحداث ويظهر الحقيقة فى نهاية الأحداث، مشيرة أن المسلسل تدور أحداثة في ايطار درامي إجتماعي.

وأضافت بأن تدور مشاهدها مع مي عمر وأحمد زاهر ونرمين الفقي، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم الشتاء المقبل، وينمتى لنوعية الـ 40 حلقة.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وهو من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى.

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