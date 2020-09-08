باسم ياخور عن حرائق سوريا "بردا وسلاماً يا بلدي"

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أعرب الفنان باسم ياخور ، عن حزنه الشديد لما تعرضت له بلده سوريا لحرائق مهولة أدت إلي تدمير الكثير.



حيث شارك باسم ياخور مجموعة صور من تلك الحرائق ، وعلق قائلاً :" بردا وسلاما يا بلدي".



واندلعت العديد من الحرائق في ​سوريا​ بسبب موجة الحر الشديدة، وذلك في عدة محافظات بسوريا، وما زال الجهود مستمرة لإخماد تلك الحرائق.



والجدير ذكره أن باسم ياخور شارك في بطولة عشرات المسلسلات العربية، أبرزها "العراب ومذكرات عشيقة سابقة والمرافعة وعلاقات خاصة وجلسات نسائية والولادة من الخاصرة وزمن الخوف".



ولم يقدم بالسينما المصرية سوى فيلم "خليج نعمة" وشارك غادة عادل وأحمد فهمي بطولته، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا.