محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:36 م
بوابة الفجر
_تصوير: عبد الحافظ حمدي مي مرسي
Advertisements
تعاونت مؤسسة أهل مصر للتنمية، مع الفنان محمد رمضان وذلك عبر بروتوكول يخصص 5% أرباح لمنتج يحمل اسمه لصالح المصابين من فيروس كورونا المستجد، والذي يعد أحد مشروعات رمضان التجارية لمصابي كورونا والحروق بمستشفى أهل مصر.

وحضر المؤتمر الصحفي الذي يقام حاليا في مستشفى أهل مصر لأغنقاذ وعلاج الحروق بالمجان بالتجمع الأول الفنان محمد رمضان والدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية.

وظهر "رمضان" وهو مختذ جميع الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وألقى بعض الكلمات داعما بها مصابي الحروق.

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد عاد من دبي، عقب تسجيله كليب غنائي يحمل اسم "يا حبيبي" مع النجم ميتر جيمس وحقق الكليب نجاحا كبيرا حيث وصل لما يقرب من ثلاثة ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومن المقرر أن يجهز الفترة المقبلة لتصوير مسلسل "موسى" والذي سيتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق
محمد رمضان يتعاون مع مؤسسة أهل مصر لصالح مصابي كورونا والحروق

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد رمضان الفجر اجراءات احترازيه أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وكيل كوتينيو يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم مصير عقد مروان محسن الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"أهل مصر للتنمية" تطلق "عشان ماننساش" حملة للتوعية بمخاطر الحروق وتخليد ذكرى شهداء محطة مصر

"أهل مصر للتنمية" تطلق حملة إعلانية للتوعية والوقاية ضد مخاطر الحوادث والحروق

"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون مع مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان

وزيرة الهجرة تستقبل ممثلي مؤسسة أهل مصر لبحث التعاون المشترك

لدعم العمل الخيري.. هشام سليمان يحتفل مع "نهضة مصر" بتوقيع "100 نصيحة ونصيحة"

"الرقابة المالية" تتبرع لصالح مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:31 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

07:01 م

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

07:13 م

وكيل كوتينيو يحسم مستقبله مع برشلونة

08:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟