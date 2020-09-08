إنتر ميلان يحسم صفقة جديدة

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، تعاقده رسميًا مع الصربي ألكسندر كولاروف، الظهير الأيسر لفريق روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.











وخضع كولاروف للفحص الطبي بالأمس، قبل أن يوقع عقود انتقاله لإنتر اليوم الثلاثاء.







وذكر إنتر ميلان في بيانه: "ألكسندر كولاروف بات لاعباً في إنتر ميلان بشكل رسمي، حيث انتقل إلى صفوف الفريق بشكل نهائي قادمًا من روما".







وكشف روما عن أن قيمة الصفقة بلغت 1.5 مليون يورو بجانب 500 ألف يورو أخرى كحوافز.



