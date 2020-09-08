الارتفاع يخيم على بورصات الخليج في ختام التعاملات

أغلقت بورصات الخليج الرئيسية مرتفعة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.





وصعد مؤشر الأسهم السعودي الرئيسي 0.5 بالمئة فيما قفز سهم شركة جبل عمر للتطوير 6.9 بالمئة وأضاف سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.6 بالمئة.





وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.7 بالمئة بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9 بالمئة وبنك دبي الإسلامي 1.2 بالمئة.





وفي أبوظبي، أغلق المؤشر على ارتفاع 0.3 بالمئة فيما صعد سهم اتصالات 0.4 بالمئة وزاد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.2 بالمئة.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الاثنين أن الحكومة الاتحادية حققت فائضا في الميزانية 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار) في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 1.8 مليار درهم في الربع الأول.





ونقلت وام عن تقرير لوزارة المالية إن الإيرادات في الربع الثاني بلغت 34.744 مليار درهم والمصروفات 24.997 مليار درهم.





وفي قطر، أضاف المؤشر 0.4 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم مصرف الريان 1.2 بالمئة وشركة الكهرباء والماء القطرية 2.5 بالمئة.



