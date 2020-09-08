عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة انتهت بشكلها القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تصحيح أوراق الامتحانات الكترونيا دون تدخل بشري وهذا يضمن عدالة وتكافؤ فرص ويضبط المجاميع.





وأضاف شوقي، في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "ما اعتدنا عليه في السنوات السابقة، والهدف من ذلك رفع الضغط عن طلاب الثانوية العامة، وألا تكون الامتحانات مسألة حياة أو موت، حيث نحاول البحث عن فكرة التعلم بدلًا من صراع الدرجات".





وبخصوص شكل بداية العام الدراسي الجديد أشار إلى أن كل مدرسة ستضع الجدول الدراسي لحضور الطلاب حسب المراحل العمرية وفقًا لتعليمات الوزارة، مستطردًا "تم إنشاء مكتبة الكترونية هائلة وقنوات تعليمية لخدمة الطلاب، وهناك كتب مطبوعة أو الكترونية مع إعادة مجموعات التقوية في المدارس بالإجراءات الصحية اللازمة وهو ما سيوفر على أولياء الأمور الذين يبحثون عن الدروس الخصوصية، مش محتاجين تروحوا بره خدمات الوزارة".





عرضت فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، تقريرا مصورا يرصد أهم الملامح والقرارات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم خلال مؤتمره الصحفي الخاص بالكشف عن ملامح العام الدراسي الجديد.





ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم، على قدم وساق، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.





بوابات تعقيم





تستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.





أدوات تعقيم





وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.





التباعد الاجتماعي





ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.





تخفيف الكثافات الطلابية





وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.





كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.





وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21يناير 2021.



