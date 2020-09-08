بعد غياب 3 سنوات.. الخطوط الهولندية تبدأ تشغيل رحلاتها للقاهره غدا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت مصادر بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء عن بدأ الخطوط الجوية الملكية الهولندية‪ "KLM" ‬فى تشغيل رحلاتها الجوية المنتظمة إلى القاهرة اعتبارا من غدٍ الأربعاء الموافق 9 سبتمبر، وذلك بعد توقف استمر 3 سنوات منذ أن علقت الشركة رحلاتها إلى مصر في عام 2017 لتداعيات اقتصادية.

وأكدت المصادر، أنه تم انتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالشركة لاستئناف رحلاتها الجوية إلى مطار القاهرة، حيث ستبدأ التشغيل برحلتين أسبوعيا حتى انتهاء الموسم الصيفي، على أن يتم تقييم الرحلات وزيادتها خلال الجدول الشتوى، وفقا للأوضاع الحالية التي تشهدها صناعة النقل الجوي حول العالم بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد‪.‬
 
وأعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية‪ "KLM"‬، قبل أسابيع قليلة، عزمها استئناف رحلاتها إلى القاهرة، وذلك للمرة الأولى منذ قرار تعليق رحلاتها إلى مصر في 2017، مُشيره إلى أنها ستعود للعمل بمصر بتسيير رحلتين أسبوعيا بدءا من 9 سبتمبر، وأوضحت أن هذه الخطوة يمكن أن تتبعها زيادة في عدد الرحلات الجوية أو في السعة من خلال تسيير طائرات أكبر حجما أو كلا الأمرين

وسير مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء 147 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات تنقل على متنها 15968 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة، إن رحلات السفر ستقلع إلى عدد من العواصم منها "واشنطن وفرانكفورت وباريس ولندن وروما وتونس ومسقط وصلالة والدمام وأربيل وإنجمينا ولاجوس وميلانو وأثينا وفيينا وبيروت وإسطنبول وأديس أبابا وجدة ودبى والشارقة والرياض وأبوظبى" وتبلغ رحلات السفر 74 رحلة وتنقل على متنها عدد ركاب يبلغ 8339.

فى حين يستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 75 رحلة تنقل على متنها 7629 راكبا قادمة من عدة وجهات دولية منها تورنتو وفرانكفورت ولندن وباريس وميلانو وأثينا وإسطنبول وأديس أبابا ودبى وأبوظبى ولاجوس وبيروت وصلالة ومسقط وبيروت.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي بتطبيق القرار الجديد الخاص بضرورة وجود تحليل PCR سلبى مع كل راكب لم يمض عليه 72 ساعة والذى بدأ تطبيقه الأول من سبتمبر الجارى.

كما يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

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