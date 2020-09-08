بعد رحيل ستونة.. تعرف على سبب تسميتها بملكة الحناء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

توفيت صباح اليوم الثلاثاء الفنانة والمطربة السودانية المقيمة فى القاهرة ستونة صاحبة الأغنية الشهيرة "شيكولاته" فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى قبل 20 عاما.


وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"


ولقبت بملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة".

يذكر أن الفنان المسرحى حربى الطائر أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاتها قائلا:"البقاء لله الفنانة ستونة مطربةالسودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

فياريال يهدد الأهلي في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ ربع ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

07:13 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

06:09 م

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

06:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟