بعد رحيل ستونة.. تعرف على سبب تسميتها بملكة الحناء

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توفيت صباح اليوم الثلاثاء الفنانة والمطربة السودانية المقيمة فى القاهرة ستونة صاحبة الأغنية الشهيرة "شيكولاته" فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى قبل 20 عاما.





وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"





ولقبت بملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة".



يذكر أن الفنان المسرحى حربى الطائر أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاتها قائلا:"البقاء لله الفنانة ستونة مطربةالسودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".