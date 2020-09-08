بعد رحيلها .. أبرز المعلومات عن ستونة السودانية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements



رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنانة والمطربة السودانية المقيمة فى القاهرة ستونة صاحبة الأغنية الشهيرة "شيكولاته" فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى.

وفي هذا التقرير يرصد"الفجر الفني" أبرز المعلومات عن ستونة السودانية:


_ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ودرست أيضاً بمعهد الموسيقى والمسرح وشاركت ببعض المسرحيات.

_ يعد ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة".

_قدمت مع النجم عادل إمام عملين سينمائيين هما "أمير الظلام" و"هالو أمريكا"، كما شاركت مع النجم سمير غانم فوازير"عريس حول العالم" وأيضاً فوازير "منستغناش" مع النجمة نادين.

_ سميت بملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة".

_اختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائى مع الفنانة مى كساب فى أغنية "البنية".

أخبار تهمك

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أزمة عنيفة بين كومان وميسي تهدد صفقات برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

فياريال يهدد الأهلي في صفقة الموسم

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. المواعيد الجديدة لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ ساعة و 26 دقيقة

ممفيس ديباي يرد على عرض برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 12 دقيقة

هازارد "المتكاسل" يصدم ريال مدريد من جديد

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يُعلن تعاقد ألميريا مع صفقة من العيار الثقيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
07:01 م

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

06:09 م

الزمالك يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الفريق

06:24 م

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

09:14 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟