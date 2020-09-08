تعرف على الأعمال التى شاركت فيها ستونة مع الزعيم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء الفنانة والمطربة السودانية المقيمة فى القاهرة ستونة صاحبة الأغنية الشهيرة "شيكولاته" فى فيلم "صعيدى في الجامعة الأمريكية مع محمد هنيدى.

شاركت النجم عادل إمام في عملين سينمائيين هما "أمير الظلام" و"هالو أمريكا"


كما أنها قدمت مع سمير غانم فوازير"عريس حول العالم" وأيضاً فوازير "منستغناش" مع النجمة نادين.



يذكر أن الفنان المسرحى حربى الطائر أعلن عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن وفاتها قائلا:"البقاء لله الفنانة ستونة مطربةالسودان والوطن العربى أنا لله وانا اليه لراجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".

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