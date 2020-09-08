كورونا يؤجل انتقال ليمنيوس إلى كولون

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
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تقرر تأجيل انضمام اللاعب اليوناني الدولي ديميتريوس ليمنيوس من باوك اليوناني إلى كولون الألماني، وذلك بعدما أكد هورست هيلدت المدير الرياضي بالنادي الألماني ما رددته تقارير إعلامية بشأن إيجابية عينة اللاعب في فحوص فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يخضع ليمنيوس للفحص الطبي في كولون اليوم الثلاثاء، لكنه لم يعد قادرا على السفر إلى ألمانيا بسبب إصابته بالعدوى.

وقال هيلدت : "الفحص الطبي كان مقررا اليوم، للأسف تم تأجيله بعدما تعرض اللاعب للعدوى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده".

وفور ظهور النتيجة، أخطر أطباء المنتخب اليوناني نادي كولون بشأن إيجابية عينة اللاعب صباح اليوم الثلاثاء، وكان ليمنيوس شارك أمس الأول الأحد مع منتخب اليونان أمام منتخب كوسوفو وهي المباراة التي شهدت تسجيله هدفا.

وأضاف هيلدت أن اللاعب بحالة جيدة كما أنه لم تظهر عليه أي أعراض، مؤكدا أنه سيخضع لفحص جديد قبل السفر إلى كولون لإجراء الفحص الطبي.

وتابع :"سنتابع الأمر كل يوم وبمجرد أن تأتي عينته سلبية يمكنه السفر إلى ألمانيا.

ومن المقرر أن تبلغ تكلفة ضم ليمنيوس ثلاثة ملايين يورو (5ر3 مليون دولار).

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