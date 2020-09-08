أحمد فهمي يشعل "إنستجرام" بصورة مع كلبته

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك الفنان أحمد فهمي، صورة من أحدث جلسات تصوير له مع كلب، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر "فهمي" في الصورة من داخل منزله وهو يحمل كلب وكتب تعليقا قائلا: "زيزي".

ويستعد الفنان أحمد فهمي، للمشاركة في مسلسل "حلم سوسن" والذي يشارك به عدد من الفنانين منهم روبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد.
أحمد فهمي يشعل "إنستجرام" بصورة مع كلبته
أحمد فهمي يشعل "إنستجرام" بصورة مع كلبته

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