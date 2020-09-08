رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث إنشاء مناطق لوجستية بسيناء

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب مسئولى الجهات المعني، لبحث إنشاء مناطق لوجستية داخل سيناء؛ لتسهيل وتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، فى ظل الأوضاع الأمنية الراهنة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي في بداية الاجتماع: "نعمل على تسهيل انتقال البضائع فى سيناء، ومن أجل ذلك نعتزم إقامة مراكز لوجستية فى شمال سيناء، وكذا فى وسطها أو جنوبها، بحيث يتم تزويدها بكافة أنواع البضائع والمواد والسلع التى تلبى احتياجات أهلنا فى سيناء"‪.‬

وأضاف رئيس الوزراء أن هذ المراكز اللوجستية ستتم إدارتهما تحت إشراف حكومى، بما ييسر على التجار وجهات التوزيع الحصول على السلع المطلوبة ومن ثم توزيعها داخل سيناء من شمالها إلى جنوبها، لافتا إلى أنه يوجد نماذج معمارية جاهزة للمراكز اللوجستية ومن الممكن البدء فى التنفيذ على الفور‪.‬

فى سياق ذلك، أشار وزير التموين إلى أنه سيتم اختيار أنسب الأماكن والتنسيق لبدء تنفيذ هذه المناطق اللوجستية التى تهدف فى الأساس إلى تيسير عملية الحصول على السلع لكل مواطن يقيم على أرض سيناء‪.‬

فيما قال الدكتور عاصم الجزار أن إحدى المناطق المقترحة لإقامة هذه المراكز هى المنطقة الواقعة مع تلاقى محور 30 يونيو وأنفاق 3 يوليو والتى من الممكن إقامة منطقة لوجستية بها تكون لها أهمية استراتيجية، لاسيما أنه يوجد مخطط لإنشاء مناطق تنموية فى هذه النقطة وغيرها، وهو ما من شأنه أن يُحدث تنمية اقتصادية حقيقية‪.‬

وخلال الاجتماع، تم اقتراح إنشاء أحد المراكز اللوجستية فى مدينة "سلام" بشرق بورسعيد، وكذا تم اقتراح مكان آخر فى منطقة "وادى التكنولوجيا" لإنشاء مركز لوجستى بها، ومنطقة ثالثة شمالى رأس سدر‪.‬

وفى ختام اللقاء، كلف رئيس الوزراء، وزير الإسكان بأن تتولى الوزارة إعداد تقرير حول مميزات كل موقع من المواقع المقترحة، على أن يتم ترتيب زيارة فى القريب العاجل للجهات المعنية لهذه المواقع تمهيدا لبدء التنفيذ‪.‬

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