إعادة الشيوخ.. محافظ بني سويف: التصويت مقبول نظرا لشدة حرارة الجو

صرح الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بأن عميلة الانتخابات تسير بانتظام، وأن الإقبال يعد مقبولا نظرا لشدة حرارة الجو، ومن المتوقع أن تزداد أعداد الناخبين مع الساعات الأولى من مساء اليوم، مشيرًا إلى أن ذلك ما حدث في الجولة الأولى من الانتخابات، مؤكدًا على أنه يتم التشديد على اتباع تعليمات الوقاية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.





جاء ذلك خلال متابعته المستمرة لسير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تم تشكيلها لمتابعة سير الجولة الثانية من الإعادة على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020م، والتي يجرى التصويت بها على مدار يومي "الثلاثاء وتختتم والأربعاء".





وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ومحمد جبر معاون المحافظ لشئون القرى، والدكتور أشرف حماد مدير الاتصال السياسي بديوان عام المحافظة.





واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات، وبيانات دقيقة عن أعداد الناخبين أولا بأول كنوع من الاحصاء المبدئي للعملية الانتخابية.





وكان المحافظ أصدر تعليمات للجهات المعنية بمراجعة وتجهيز المقار الانتخابية وأعمال التطهير والتعقيم والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتذليل أي عقبات في إطار الإستعدادات النهائية لجولة الإعادة، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجنان الفرعية وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية، فضلًا عن تشكيل لجان للإشراف والمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات والتأكد من جاهزيتها تماما لخروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وعظمة شعبها.





وتجري الانتخابات في 481 مركزا انتخابيا، يضم 532 لجنة فرعية لاستقبال مليون و875 ألف مواطن، من المسجلين في قواعد بيانات الناخبين، بين كل من: نبيل ثروت حميدة، نقيب المحامين بالمحافظة، مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد سليمان سرور، ووكيل وزارة الشباب والرياضة السابق، المرشح المستقل.



